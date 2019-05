"Um das zu beurteilen, haben wir uns die täglichen Veränderungen seit Beginn der jeweiligen Zeitreihen angesehen", so Mlinaric. Für EURO STOXX 50 und DAX seien die Tagesveränderungen etwa im 94-Prozent-Perzentil gewesen. Das heiße, dass nur an etwa sechs Prozent aller Handelstage eine noch stärkere Bewegung zu beobachten gewesen sei. Für den S&P 500 sei das Ergebnis noch deutlicher: An nur rund drei Prozent aller Handelstage seien die Vola-Anstiege im Durchschnitt höher als an den vergangenen beiden Tagen gewesen. "Keine Frage: Dies waren sehr bewegte Tage", sage Mlinaric. Aber reiche das für einen Sturm?



Hier sei die Betrachtung der impliziten Volatilität im historischen Vergleich aufschlussreich: "Es sind deutliche Unterschiede zwischen den europäischen Märkten und dem US-Markt zu sehen", so Mlinaric. Der Volatilitätsindex für den EURO STOXX 50 habe sein 28-Prozent-Perzentil erreicht, bewege sich im historischen Vergleich also noch recht weit unten. Der Index für den DAX habe schon sein 38-Prozent-Perzentil erreicht und zeige damit eine mittlere Intensität. Für den S&P 500 sei sogar eine erhöhte Ausprägung im 65-Prozent-Perzentil gemessen worden. "Ein Sturm ist das noch nicht, aber für US-Aktien ist sicherlich erhöhte Wachsamkeit gefordert", so Mlinaric.



Nun seien die impliziten Volatilitäten indirekte Indikatoren über die Verfassung der Aktienmärkte, sie würden anhand der Preise an den Optionsmärkten ermittelt. Wie sehe es an den Märkten direkt aus? "Zwei oder drei Tage sind ein zu kurzer Zeitraum, um sinnvolle Aussagen über die Veränderung der Marktvolatilität zu treffen", sage Mlinaric. Diese werde üblicherweise anhand der Kurse von mehreren Monaten oder gar Jahren gemessen.



Das proprietäre Risikomodell von Quant.Capital Management sei da feiner justiert: Es messe unter anderem Aktienmarktrisiken anhand der Kursentwicklung, berücksichtige dabei aber kurzfristige Änderungen im Volatilitätsregime, Volatilitätscluster sowie nicht normal verteilte Renditen an den Märkten und sei damit ein wesentlich feineres Werkzeug für die Messung der Marktverfassung. "Unser Risikomodell zeigt die globalen Marktrisiken insgesamt noch als niedrig an. Wir sehen aber deutliche Ausschläge in der Risikodynamik asiatischer Aktien sowie US-amerikanischer Hochzinsanleihen", sage Mlinaric.



Es sei zu beobachten, dass das Faktorrisiko für Large-Cap-Aktien durchgehend angesprungen sei. "Die Dynamik hat sich deutlich von den bisherigen Tiefstständen abgehoben, stürmisch ist es aber auch hier noch nicht", so Mlinaric. "Wir können aber, und das ist wichtig, eine starke Dynamik bei der Entwicklung der Marktrisiken beobachten - und das insbesondere in den Emerging Markets." Historisch gesehen könnte eine solche Konstellation durchaus als Brandbeschleuniger wirken. "Für Investoren sind dies die Zeiten, in denen man die eigenen Portfolios verstärkt auf deren Sturmfestigkeit überprüfen sollte", sage Mlinaric. (Ausgabe vom 09.05.2019) (10.05.2019/ac/a/m)







