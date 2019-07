Der Wirtschaftskonflikt mit den USA hinterlasse unterdessen sichtbare Spuren bei in- und ausländischen Investoren. Reihenweise hätten US-Unternehmen und zum Teil auch ihre chinesischen Zulieferbetriebe zuletzt Produktionsverlagerungen aus China angekündigt oder sie würden diese prüfen. Ein erheblicher Teil dieser Verlagerungen dürfte wohl auch im Falle einer (zeitweiligen) Einigung zwischen Peking und Washington bestehen bleiben. Wie stark und wie nachhaltig das Chinas wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich belasten werde, lasse sich derzeit noch nicht seriös beziffern. Wie zur Verhöhnung der Handelskrieger in Washington sei der chinesische Handelsüberschuss mit den USA im Juni jedoch überraschend stark angestiegen, in erster Linie dank gesunkener Importe aus den USA. Diese seien im ersten Halbjahr sehr viel stärker ausgefallen als die Exporte (minus 30% versus minus 8%).



Die jüngsten Äußerungen aus Trumps Umfeld würden das in früheren "em-reports" bereits skizzierte Szenario wahrscheinlicher werden lassen, dass Trump den Konflikt gern bis zur Präsidentschaftswahl am Köcheln halten möchte. Zudem biete das Thema den Demokraten wenig Angriffsfläche, da sich eine harte Gangart gegenüber China inzwischen als eine Art Konsens in Washington etabliert habe. Trump könne sich als starker Präsident und Vorkämpfer für Amerika präsentieren und zugleich etwaige unangenehme andere Themen recht bequem beiseite wischen.



Nach dem starken Kursrückgang im Mai hätten sich Chinas Aktien im Juni nur zaghaft erholt und seien deutlich hinter den meisten anderen Märkten zurückgeblieben. Festlands-Aktien hätten gerade einmal um 3% zugelegt, die H-Aktien in Hongkong immerhin um knapp 5%.







Chinas Konjunkturdaten lassen noch keine durchgreifende Wende zum Besseren erkennen. Die Wirtschaft sei im zweiten Quartal nur noch um 6,2% p.a. gewachsen, der niedrigste Wert seit 1992. Immerhin hätten Einzelhandel und Industrieproduktion im zweiten Quartal über den - stark reduzierten - Erwartungen gelegen. Die meisten Akteure an den Finanzmärkten würden weiterhin davon ausgehen, dass es nur eine Frage der Zeit sein werde, bis Chinas Konjunktur wieder anziehe, zumal das Kreditwachstum im Juni nach oben überrascht habe.