Die BIP-Zahlen für das zweite Quartal 2019 zeigen, dass sich das Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte sukzessive abschwächt und mittlerweile mit einer Jahresrate von 6,2% die geringste Dynamik seit über 27 Jahren (dem Beginn der Statistik) aufweist, so die Analysten der NORD LB.Keine Eskalation im Handelskonflikt - Yuan profitiere zunächst einmalEin Deal zwischen den USA und China sei zwar noch nicht erzielt worden, immerhin habe aber eine Eskalation vermieden werden können. Die bereits erhöhten Zölle würden nun zunächst einen Anpassungsdruck für einige Firmen in China ergeben. Perspektivisch wäre eine nachhaltige Öffnung der chinesischen Wirtschaft sicherlich förderlich für das Land. Die Verhandlungen zwischen den Großmächten beiderseits des Pazifiks seien aber noch nicht abgeschlossen und ein Scheitern könne weiterhin nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Analysten der NORD LB würden allerdings beidseitigen Handlungsdruck sehen, da auch Donald Trump seine Wahlchancen durch einen Handelskrieg und einer deutlichen Wachstumsverlangsamung in den USA nicht gefährden möchte. Zunächst einmal habe der Yuan von diesen Entwicklungen profitiert.(31.07.2019/ac/a/m)