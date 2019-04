Die Auftragseingangskomponente des wichtigen Stimmungsindikators, der im Gegensatz zum CFLP PMI auch die Rückmeldungen etwas kleinerer Firmen berücksichtige, habe im März immerhin auf ein Viermonatshoch steigen können. In diesem Kontext sei von Bedeutung, dass der Sub-Index Exportaufträge wieder über die "Expansionsschwelle" habe springen können. Gleiches gelte für die Beschäftigungskomponente. Die verbalen Rückmeldungen der befragten Unternehmen würden zudem zeigen, dass von den Firmen im März aufgrund von Produktionserhöhungen zusätzliches Personal benötigt worden sei.



Am gestrigen Sonntag seien bereits die Zahlen zum CFLP Einkaufsmanagerindex der China Federation of Logistics and Purchasing gemeldet worden. Auch dieser "offizielle" PMI habe im März wieder knapp über die wichtige Marke von 50 Punkten steigen können. In Zahlen gesprochen sei es am aktuellen Rand zu einem Anziehen auf immerhin 50,5 Zähler gekommen. Die wichtige Produktionskomponente habe auf beachtliche 52,7 Punkte zugelegt. Damit werde inzwischen ein deutlicher Zuwachs des von den befragten größeren Unternehmen realisierten ökonomischen Outputs signalisiert. Auch die Auftragskomponente des Einkaufsmanagerindexes habe sich verbessert. Hier sei im März ein Wert von immerhin 51,6 Zählern erreicht worden.



Das Hoffen auf einen Handelsdeal zwischen den USA und China scheine inzwischen stützend auf die Stimmung in der chinesischen Industrie zu wirken. Ähnliches gelte auch für die internationalen Aktienmärkte; Hoffnungen auf eine konstruktive Lösung im Handelsstreit seien somit fast überall zu beobachten. Zu diesem Bild der Lage würden auch die optimistischen Kommentare von US-Finanzminister Steven Mnuchin passen, der jüngst zu Protokoll gegeben habe, dass er sich auf weitere Gespräche mit den Offiziellen aus China freue. Auch die Analysten der Nord LB glauben zwar an eine Einigung, angesichts der Komplexität der Materie sollte man aber wohl nicht auf eine zu zügige Lösung setzen. Ob es noch im April zum avisierten Gipfel in Florida kommen könne, werde daher zunächst abzuwarten bleiben. Vor allem an den Aktienmärkten könnte der eine oder andere Anleger beim Blick auf die Verhandlungen inzwischen sogar bereits eine etwas zu ambitionierte Erwartungshaltung haben.



Aus China kämen mittlerweile wieder positivere Signale. Ganz offenkundig beginne sich bei den Unternehmen wieder ein vorsichtiger Optimismus durchzusetzen. Somit hätten sowohl der CFLP als auch der Caixin PMI im März wieder über die psychologisch wichtige Marke von 50 Punkten springen können. Ganz offenkundig würden die Umfrageteilnehmer auf einen zügigen Handelsdeal Pekings mit Washington hoffen. Diese ambitionierte Erwartungshaltung der chinesischen Wirtschaft erhöhe den Druck auf die Verhandlungsdelegation aus dem Reich der Mitte. (01.04.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Stimmungsdaten aus China zeigen inzwischen recht eindeutig an, dass die Ökonomie des Landes wieder deutlich robuster zu wachsen scheint, berichten die Analysten der Nord LB.Die heute gemeldeten Zahlen zum Caixin Manufacturing PMI würden sehr klar in dieser Richtung deuten. Der weithin beachtete Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Reich der Mitte habe im Berichtsmonat März wieder über die vor allem psychologisch bedeutsame Marke von 50 Punkten springen können. Damit habe sich die Stimmung in der Wirtschaft Chinas mittlerweile hinreichend verbessert, um nun sogar schon wieder von einem aufkeimenden Optimismus zu sprechen.