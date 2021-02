Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter chinesischen Unternehmen bleibt positiv, so die Analysten der Nord LB.



Die Umfragen von CFLP und Caixin würden im Expansionsbereich von über 50 Punkten bleiben, sie hätten aber den nun zweiten Monat in Folge nachgegeben. Insbesondere der Erholungsprozess im Dienstleistungssektor und im Export scheine mittlerweile doch stärker an Dynamik zu verlieren. Wenngleich China die Coronakrise wirtschaftlich gut gemeistert habe, müssten, um die Infektionszahlen niedrig zu halten, Millionenstädte abgeriegelt und über technologische Instrumente jegliche freiheitlichen Rechte der Bürger eingeschränkt werden. Das das sei offenbar der Preis, über den in China nur wenige (laut) jammern würden! Kurzfristig werde zu achten sein, wie das Land die Neujahrsfeierlichkeiten mit den sonst üblichen Reisetätigkeiten auch unter Corona-Bedingungen heil überstehe. Langfristig könnte China eine gewisse Corona-bedingte "Poole Position" gegenüber dem Westen sicherlich strategisch auszunutzen wissen. (01.02.2021/ac/a/m)



