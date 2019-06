Frankfurt-Aktienkurs China Molybdenum-Aktie:

Kurzprofil China Molybdenum Co. Ltd.:



China Molybdenum Co. Ltd. (ISIN: CNE100000114, WKN: A0M4V5, Ticker-Symbol: D7N, SHA: 603993) ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, beschäftigt mit dem Abbau und der Verarbeitung von Molybdän, Wolfram, Kupfer, Kobalt, Niob- und Phosphorminerale. (26.06.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - China Molybdenum-Aktienanalyse der Analystin Rachel Zhang von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Rachel Zhang, Analystin von Morgan Stanley, die Aktien von China Molybdenum Co. Ltd. (ISIN: CNE100000114, WKN: A0M4V5, Ticker-Symbol: D7N, Hong Kong Ticker-Symbol: 3993.HK) weiterhin unterzugewichten.Die Analysten von Morgan Stanley aktualisieren wegen des andauernden Handelskonflikts ihre Kupfer- und Kobaltpreisprognosen.Schwache Kobaltpreise infolge ungünstiger Verhältnisse zwischen Nachfrage und Angebot seien weiterhin zu befürchten, mit entsprechend negativen Folgen für die Gewinnentwicklung.Wegen geringerer Grade könnte die Kupferproduktion die Guidance verfehlen.In ihrer China Molybdenum-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "underweight" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze China Molybdenum-Aktie: