China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK)) zählt zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Mit Hilfe von mehr als 30 Tochtergesellschaften werden die chinesischen Provinzen, autonome Regionen sowie Großstädte und Hong Kong mit einem Netz abgedeckt. (01.10.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse von Analyst James-z Wang von Deutsche Bank:In Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt James-z Wang, Analyst von Deutsche Bank, seine Kaufempfehlung für die Aktien von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK).Die Analysten von Deutsche Bank beurteilen die Free Cash flow-Renditen von China Mobile Ltd. positiv und halten wegen des stärkeren Fokus des Unternehmens auf die Profitabilität positive Überraschungen für möglich.Analyst James-z Wang passt aber das Kursziel für die China Mobile-Aktie von 105,00 auf 93,00 HKD nach unten an. Damit verbleibe aber immer noch ausreichend Aufwärtspotenzial.In ihrer China Mobile-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Deutsche Bank das Votum "buy" ein.Börsenplätze China Mobile-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs China Mobile-Aktie:7,61 Euro -0,70% (01.10.2019, 11:53)