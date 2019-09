Frankfurt-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

Kurzprofil China Mobile Ltd.:



China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK)) zählt zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Mit Hilfe von mehr als 30 Tochtergesellschaften werden die chinesischen Provinzen, autonome Regionen sowie Großstädte und Hong Kong mit einem Netz abgedeckt. (23.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse von Analyst Colin McCallum von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Colin McCallum von der Credit Suisse in Bezug auf die Aktien von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Branchenstudie zur chinesischen Telekommunikationsbranche weisen die Analysten der Credit Suisse, darauf hin, dass im August eine Umsatzerholung eingesetzt habe.Im Monatsvergleich seien die Erlöse von China Mobile Ltd. um 3,8% gestiegen. Nach einem Rückgang im Juli gegenüber dem Vorjahr um 4,7% habe das Minus im August nur bei 0,1% gelegen.Analyst Colin McCallum rechnet weiterhin mit einer 2019er Dividendenrendite von 4,8%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze China Mobile-Aktie: