Stuttgart-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

9,02 Euro +1,23% (04.04.2019, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

9,07 Euro +0,33% (04.04.2019, 14:50)



Hong Kong-Aktienkurs China Mobile-Aktie:

79,50 HKD -0,69% (04.04.2019)



ISIN China Mobile-Aktie:

HK0941009539



WKN China Mobile-Aktie:

909622



Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

CTM



Hong Kong-Ticker-Symbol China Mobile-Aktie:

0941.HK



Kurzprofil China Mobile Ltd.:



China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK)) zählt zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Mit Hilfe von mehr als 30 Tochtergesellschaften werden die chinesischen Provinzen, autonome Regionen sowie Großstädte und Hong Kong mit einem Netz abgedeckt. (04.04.2019/ac/a/a)



Tokio (www.aktiencheck.de) - China Mobile-Aktienanalyse von Analyst Ramakrishna Maruvada von Daiwa Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Ramakrishna Maruvada von Daiwa Capital Markets in Bezug auf die Aktien von China Mobile Ltd. (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, Ticker-Symbol: CTM, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0941.HK) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Daiwa Capital Markets nehmen im Rahmen einer Branchenstudie zum chinesischen Telekommunikationssektor eine Kürzung der Prognosen vor.Die bisherigen Schätzungen zum durchschnittlichen Erlös eines Mobilfunkkunden seien zu hoch. Angesichts der Preismaßnahmen von China Mobile Ltd. hinsichtlich der Datenpakete müssten die Projektionen für 2019 und 2020 um 3% sowie 5% gesenkt werden. Die Annahme von Marktanteilsgewinnen im Festnetzgeschäft führe dagegen zu einer Erhöhung der Umsatzerwartungen in dieser Sparte.Unter dem Strich reduziert Analyst Ramakrishna Maruvada das Kursziel für die China Mobile-Aktie von 92,40 auf 89,80 HKD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze China Mobile-Aktie: