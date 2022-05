Bonn (www.aktiencheck.de) - In China fielen wirtschaftliche Aktivitätsdaten im April teilweise deutlich schwächer als die ohnehin niedrigen Erwartungen aus, so die Analysten von Postbank Research.Sowohl die staatlichen als auch die Caixin-Einkaufsmanagerindices der Industrie und der Dienstleistungen seien deutlich unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gerutscht. Die Verbraucherpreisinflation sei im April von 1,5% im März auf 2,1% gesprungen. Die Erzeugerpreisinflation sei hingegen von 8,3% im Vormonat auf 8,0% gesunken.Chinas Währungshüter hätten entgegen den Erwartungen bis auf eine Senkung der Five-Year-Loan-Prime-Rate noch keine Zinssenkungen vorgenommen.Der Renminbi (CNY) habe zum Euro in den letzten Wochen von seinem Siebenjahreshoch zurückgesetzt. Auf Sicht von sechs Monaten könnte er von EUR/CNY 7,148 (Stand: 24.05.2022) Richtung EUR/CNY 7,72 abwerten, falls die EZB geldpolitisch deutlich restriktiver agiere. (Währungsbulletin Monatliche Währungseinschätzung Juni 2022) (27.05.2022/ac/a/m)