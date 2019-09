Festzuhalten bleibe aber auch, dass sich die entsprechenden Dienstleistungsumfragen auf höherem Niveau erfreulicherweise wieder hätten stabilisieren können (Markit PMI: 53,8 Punkte; Caixin PMI: 52,1). Die Politiker in Peking würden dennoch zunehmend unter Zugzwang geraten. Die PBoC habe mit einer Senkung des Mindestreservesatzes reagiert - weitere Maßnahmen dürften bereits in der Schublade stecken. Die Herausforderung werde sein, eine Kreditblase nicht auszuweiten und den Immobilienmarkt auf eine sanfte Landung zu bewegen. Entsprechend dürften flankierende Schritte auch von der Fiskalpolitik unternommen werden.



Beim Handelskonflikt sei zunehmend Bewegung erkennbar. Immerhin würden wieder Gespräche stattfinden und es gebe Pläne für ein Treffen ranghoher Minister im Oktober. Die Schockwellen, ausgelöst durch die Ankündigungen neuer US-Zölle auf chinesische Waren, seien wieder etwas abgeebbt. Beiderseitiges Entgegenkommen durch Verschiebungen von Zollanhebungen bzw. Ausnahmeregelungen hätten zu einer gewissen Stimmungsverbesserung beigetragen.



Derzeit dürfte über das Schnüren eines kleineren Handelspakets diskutiert werden, sodass die Wahrscheinlichkeit zumindest für eine (Teil-)Einigung gestiegen sei. Offenbar kämen die Verantwortlichen beiderseits des Pazifiks langsam zu dem Schluss, dass eine weitere Eskalation negative Folge für beide Länder haben dürfte. Obwohl in der stärkeren Position müsse US-Präsident Donald Trump seine Chancen für eine Wiederwahl im Blick behalten, die im Falle einer Rezession wohl geringer würden. Aussichten auf eine mögliche Einigung im Handelskonflikt hätten den US-Dollar wieder unter 7,10 CNY gedrückt. (Ausgabe Oktober 2019) (23.09.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Anzeichen mehren sich, dass sich das BIP-Wachstum in China im laufenden dritten Quartal weiter abschwächt, so die Analysten der Nord LB.Nach 6,2% Y/Y im zweiten Quartal würden die monatlich verfügbaren Konjunkturindikatoren auf eine Bewegung in Richtung 6% deuten. Insbesondere das Verarbeitende Gewerbe spüre Gegenwind mit einem weniger starken Anstieg der Industrieproduktion um zuletzt nur noch 4,4% Y/Y. Aber auch bei den Einzelhandelsumsätzen sei die Jahresrate mit 7,5% moderater ausgefallen. Hierbei hätten sich erneut vor allem Rückgänge bei den Autoabsatzzahlen verantwortlich gezeigt. Im Produzierenden Sektor könnte dennoch in den kommenden Monaten zumindest eine Stabilisierung auf aktuellem Niveau gelingen, da die Stimmungsumfragen am aktuellen Rand immerhin nicht weiter zurückgegangen seien: Während für den Produktionssektor der Markit PMI zwar minimal auf 49,5 Punkte nachgegeben habe, sei der Caixin PMI mit 50,4 Punkten wieder über die psychologisch wichtige Marke von 50 Punkte gesprungen.