Wien (www.aktiencheck.de) - Der Handelsbilanzüberschuss weitete sich in China im Februar auf USD 33,74, Mrd. aus (gegenüber 20,35 Mrd. im Januar), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Obwohl China zu den größten Stahlproduzenten zähle, sei der Anteil der US-Stahlimporte aus China relativ gering. China würde also von den höheren Zöllen auf Stahl und Aluminium realwirtschaftlich nur wenig getroffen werden. Bis jetzt habe China auf Verhandlungen anstatt auf Gegenmaßnahmen gesetzt. Außenminister Wang Yi habe aber jüngst mit einer "notwendigen Antwort" im Falle eines Handelskrieges gedroht. Der Ton sei seitens Chinas also deutlich schärfer geworden; erstmals würden Gegenmaßnahmen bei Kohle und landwirtschaftlichen Produkten wie Sojabohnen diskutiert. Das Thema werde auch diese Woche die Schlagzeilen füllen. Eskaliere die Situation, könnte dies die Portfolioströme in die Emerging Markets empfindlich treffen. Die Daten für Februar würden ohnehin bereits eine höhere Volatilität belegen.An Veröffentlichungen stünden in China in der kommenden Woche wichtige Aktivitätsindikatoren an, die für die Monate Januar und Februar gemeinsam veröffentlicht würden. (Ausgabe vom 09.03.2018) (12.03.2018/ac/a/m)