Bonn (www.aktiencheck.de) - Das National Bureau of Statistics of China hat die Wachstumszahl für den chinesischen Online-Einzelhandel für den Monat Juli veröffentlicht, berichten die Analysten von Postbank Research.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei er um 24,5 Prozent gewachsen und habe nur knapp unter dem Zuwachs im Vormonat gelegen - plus 25,2 Prozent; der stationäre Einzelhandel habe dagegen einen Rückgang von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Aber auch das Onlinegeschäft habe unter der Coronavirus-Krise gelitten: Im Januar und Februar hätten sich die Umsätze lediglich um 0,2 beziehungsweise drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Mit der sich andeutenden Entspannung der Lage in China hätten die Umsätze ab März mit plus 10,7 Prozent wieder angezogen. Das im Juni und Juli erreichte Wachstumsniveau sei im historischen Vergleich typisch für China und keine durch das Coronavirus bedingte Übertreibungsphase. Die Wachstumsaussichten für chinesische Onlinehändler seien entsprechend gut; Umsätze und Gewinne sollten weiter zulegen. (28.08.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.