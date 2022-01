Börsenplätze China Evergrande-Aktie:



Kurzprofil China Evergrande Group:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (06.01.2022/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - China Evergrande bittet Gläubiger um Zahlungsaufschub - AktiennewsDie Sorgen rund um den chinesischen Immobilienriesen nehmen zu: Der angeschlagene Baukonzern will seine Rückzahlungen für fällige Anleihen nun um sechs Monate nach hinten verschieben, so die "FONDS professionell".Die Zahlungsunfähigkeit rücke immer näher: Bereits im vergangenen Jahr habe es zahlreiche Medienberichte über die Zahlungsschwierigkeiten beim chinesischen Bauimperium Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) gegeben. Jetzt wolle der angeschlagene Immobilienkonzern den Zahlungstermin für seine Anleihen vom 8. Januar auf den 8. Juli verschieben, schreibe die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Die vorgeschlagene Fristverlängerung sei auf die prekäre Finanzlage zurückzuführen, habe der Konzern am Mittwoch mitgeteilt.Über den geplanten Aufschub wolle Evergrande noch mit seinen Anleihegläubigern verhandeln. Im Vorfeld solle der Anleihehandel ab dem 6. Januar ausgesetzt werden, habe die Hengda Real Estate Group, Flaggschiff der Evergrande-Immobiliensparte, erklärt. Bei den betroffenen Papieren handele es sich um die 6,98 Prozent Anleihezinsen der Hengda in Höhe von insgesamt 4,5 Milliarden Yuan (156,92 Millionen US-Dollar). Sie hätten eine Laufzeit bis Januar 2023 und würden am kommenden Wochenende fällig.Evergrande kämpfe derzeit mit Schulden von mehr als 300 Milliarden US-Dollar. Damit sei der zweitgrößte Immobilienentwickler Chinas auch nicht in der Lage, zugesagte Häuser und Wohnungen fertigzustellen. Internationale Ratingagenturen hätten den Konzern bereits auf "Ramschstatus" herabgestuft. Zuletzt hätten Fitch und Standard & Poor's (S&P) auch die Kreditwürdigkeit von Evergrande weiter herabgestuft - teilweise auf Kreditausfall. Damit stehe der Konzern nur noch eine Stufe vor dem totalen Zahlungsausfall, wie die "FAZ" berichte.Auch an der Börse laufe es nicht gerade rosig: Die in Hongkong notierten Evergrande-Aktien seien am Mittwochmorgen (05.01.) eingebrochen. Im vergangenen Jahr sei der Aktienkurs des Konzerns um nahezu 90 Prozent in die Tiefe gestürzt. An den Finanzmärkten in Hongkong sei der Handel mit den Papieren nun erneut ausgesetzt worden - wie auch schon im Oktober vergangenen Jahres. (News vom 05.01.2022)