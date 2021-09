In den kommenden Wochen sollte die China Evergrande-Aktie Spielball der Zocker sein, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2021)



Kurzprofil China Evergrande Group:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (23.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Immobilienkonzerns China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) unter die Lupe.Der schwer angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Evergrande habe am Donnerstag trotz anhaltender Ängste vor Zahlungsausfällen an Heimatbörse in Hongkong kräftig zugelegt. Grund für die Kursexplosion: eine Ankündigung vom Vortag, wonach sich der Konzern finanziell etwas Luft habe verschaffen können.Evergrande habe sich eigenen Angaben zufolge mit Gläubigern über Zinszahlungen für eine im südchinesischen Shenzhen gehandelte Anleihe geeinigt, die am Donnerstag fällig geworden seien. Die Hongkonger Börse sei am Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen. Die Kursreaktion sei demnach - im Vergleich zum Handel in Deutschland - verzögert gekommen.Der chinesische Konzern habe Schulden von umgerechnet mehr als 300 Milliarden Dollar. Anleger würden einen Zahlungsausfall befürchten. Der Konzern müsse Geld auftreiben, um Banken, Zulieferer und Anleihegläubiger fristgerecht zu bezahlen. Zudem schulde Evergrande Kleinanlegern, darunter vielen Mitarbeitern, mehrere Milliarden Dollar.Wie chinesische Staatsmedien berichtet hätten, habe Evergrande-Chef Xu Jiayin in einer Sondersitzung am Mittwochabend versucht, erneut Ängste zu zerstreuen. Es habe oberste Priorität, Kunden von Vermögensanlageprodukten auszuzahlen, so der Vorstandsvorsitzende.Ein wichtiger Aktionär von Evergrande habe angekündigt, nicht länger an seiner Beteiligung festhalten zu wollen. Die Chinese Estates Holdings habe bekannt gegeben, dass Anteile im Wert von 32 Millionen Dollar bereits verkauft worden seien. Später wolle man sich komplett von den Anteilen trennen.Die Evergrande-Aktie habe den Handel mit einem Plus von rund 17 Prozent auf 2,66 Honkong-Dollar beendet. Zeitweise seien die Papiere sogar um über 30 Prozent gestiegen.Evergrande habe Zeit gewonnen, an den grundlegenden Problemen des Unternehmens habe sich aber nichts geändert. Wahrscheinlich sei, dass China Evergrande unter die Arme greifen müsse, denn ein Umkippen des hoch verschuldeten Konzerns könne sich das Land definitiv nicht leisten.