Tradegate-Aktienkurs China Evergrande-Aktie:

0,3099 EUR -4,56% (01.10.2021)



ISIN China Evergrande-Aktie:

KYG2119W1069



WKN China Evergrande-Aktie:

A2APDK



Ticker-Symbol China Evergrande-Aktie:

EV1



NASDAQ OTC-Symbol China Evergrande-Aktie:

EGRNF



Kurzprofil China Evergrande Group:



Die China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF), ehemals Evergrande Real Estate Group Limited, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung tätig. China Evergrande betreibt sein Geschäft in vier Segmenten: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und andere Geschäftsbereiche. (05.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - China Evergrande-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Immobilienkonzerns China Evergrande Group (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) unter die Lupe.Es sei gekommen wie es habe kommen müssen: Die schwere Krise beim chinesischen Immobilienriesen habe jetzt dazu geführt, dass die China Evergrande-Aktie an der Börse nicht mehr handelbar sei. Man müsse nun abwarten, ob die Rettungsversuche am Ende das Überleben des Konzerns sicherstellen könnten. Zumindest der Supergau, der den Aktienmarkt noch härter als schon jetzt der Fall sei, treffen würde, könnte noch verhindert werden. Sollte jedoch der Handel mit der China Evergrande-Aktie irgendwann wieder aufgenommen werden, dann sollten die Anleger sie weiterhin nicht anfassen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.10.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze China Evergrande-Aktie: