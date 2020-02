Ein Teil des Schocks dürfte noch immer in Chinas Wirtschaft nachhallen. Dass sich dies in den Konjunkturdaten kaum widerspiegele, sei überraschend. Mittlerweile hätten China und die USA ein sehr einseitiges Handelsabkommen unterzeichnet und die Experten würden erwarten, dass China, im Zuge der wirtschaftlichen Erholung in der zweiten Jahreshälfte, beginnen werde, einen Teil der darin getroffenen Vereinbarungen wieder zurückzunehmen.



Es würden sich derzeit jedoch auch eine Reihe von positiven Impulsen für die chinesische Wirtschaft ausmachen lassen:



1. In der Vergangenheit hätten sich Lockerungsmaßnahmen, insbesondere das mächtige Instrument der Mindestreservequote, als umsichtig erwiesen. Sie dürften ihre Wirkung in 12 bis 24 Monaten entfalten (Fernald, Spiegel, Swanson, Fed Working Paper 2014-07). Die geldpolitischen Mechanismen seien in China tatsächlich andere, da Geldmengen dorthin umgeleitet werden könnten, wo die Zentralregierung sie gerade benötige, während der Geldpreis auf den Konjunkturzyklus und die Folgen dieser zielgerichteten Aktivitäten reagiere. Es werde oft behauptet, große chinesische Unternehmen hätten einen direkten Draht zur Regierung, was bedeuten würde, dass die Wirtschaft in China viel schneller reagieren könnte, als dies in westlichen Ländern der Fall sei.



2. Die Inflation sollte allmählich nachlassen, sobald die Schweinepest-Krise überwunden sei. In der Zwischenzeit würden andere Subindices einen gedämpften Inflationsdruck aufweisen. Direkte und indirekte Konsumindikatoren würden darauf hindeuten, dass sich der Verbrauch stabil im mittleren bis oberen Segment halte. Die Wertentwicklung des MSCI Consumer Discretionary-Sektors deute auf einen verringerten Preissteigerungsspielraum hin. Dieser Bereich habe sich seit Oktober erfreulich erholt, bevor er mit dem Ausbruch des Corona-Virus eingebrochen sei.



3. Die Bedingungen des Phase-1-Abkommens zwischen den USA und China seien aus chinesischer Sicht sehr ungünstig und würden darum sehr wahrscheinlich nicht allzu lange gelten. Dennoch würden die Experten erwarten, dass das Abkommen positive Auswirkungen haben werde, beispielsweise durch die Rücknahme von einigen Zöllen und einer Verringerung der wirtschaftlichen Unsicherheit. Ein Teil des durch den Handelsstreit entstandenen Schadens werde jedoch bleiben. So hätten US-Unternehmen als Ergebnis des Konflikts, einen Teil ihrer Produktion aus China ausgelagert. Die Folge davon seien einige Kosteneinsparungen, wie im Erzeugerpreisindex deutlich werde. Dies werde wahrscheinlich weiterhin zur Verbraucherinflation beitragen.



4. Die chinesische Regierung habe erklärt, dass sie die Wirksamkeit ihrer Steuerpolitik verbessern wolle und es zudem Vorschläge für eine künftigen Erweiterung geben werde.



5. Und schließlich sollte der Aufwand für die Entschuldung chinesischer Nicht-Finanz-Unternehmen nicht unterschätzt werden. Mit dem Nachlassen der beiden genannten Wirtschaftsschocks sollte dies die Bilanzen von Finanzunternehmen entlasten.



Die Experten würden erwarten, dass diese Reihe von politischen Entscheidungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 schließlich zu einer deutlichen Belebung der Wirtschafts-Aktivitäten in China führen werde. Diese Erholung werde nicht nur dem asiatisch-pazifischen Raum zugutekommen, sondern auch Lateinamerika, Deutschland und zudem US-Wachstumswerten. (10.02.2020/ac/a/m)





