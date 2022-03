Bonn (www.aktiencheck.de) - In China werden diese Woche die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende- und das Dienstleistungsgewerbe für März veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Der Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe könnte ebenfalls eine gewisse Schwäche zeigen, denn die Lockdown-Maßnahmen hätten sich während des Monats auf den Einzelhandel ausgewirkt. Ein relativ schwacher Einkaufsmanagerindex im März könnte weitere Stimuli ab April dieses Jahres rechtfertigen.Der Einkaufsmanagerindex für März könnte zeigen, dass die neue Welle an Covid-Infektionen eine Schwächephase der Gesamtwirtschaft ausgelöst habe. Ab April könnte mit zusätzlichen Stimulusmaßnahmen gerechnet werden. (Ausgabe vom 28.03.2022) (29.03.2022/ac/a/m)