Hannover (www.aktiencheck.de) - Wenngleich das 4. Quartal 2021 mit einem Plus von 1,6% Q/Q etwas freundlicher als erwartet ausfiel, erscheint die Aufholphase zunehmend impulsloser, so die Analysten der Nord LB Tobias Basse und Bernd Krampen.Die strenge Zero-Covid-Politik der chinesischen Regierung führe zwar zu vergleichsweise nur wenigen Neuinfektionen und Todeszahlen. Doch das häufige Herunterfahren der Wirtschaft in einigen Regionen aufgrund lokaler Virusausbrüche bremse die Konjunktur durchaus. Schließlich komme es auch binnenwirtschaftlich zu Lieferengpässen und Knappheiten. Die vor einigen Jahren eingeläutete restriktivere Vorgehensweise auf dem Kreditmarkt bringe zudem den Immobilienmarkt ins Trudeln (nicht nur Evergrande). Auch die Preissteigerungen für Energie und wichtige Rohstoffe würden bremsen, was die Führung in Peking bereits dazu veranlasst habe, Sparmaßnahmen beim Verbrauch anzuordnen. So werde die Stromproduktion gedrosselt. Teilweise kämen diese Maßnahmen zwar dem angeordneten ökologischen Umbau zu Gute, sie würden aber ebenfalls das Wachstum belasten. Ein großes Fragezeichen stehe über dem anstehenden Großereignis, welches das Bild Chinas in der Welt bestimmen solle: Der reibungslosen Ausrichtung der Winterolympiade ab dem 4. Februar werde alles untergeordnet. Entsprechend dürften die Restriktionen weiter zunehmen und den Konsum bremsen.Die beiden Achillesfersen des Landes, der Immobilienmarkt sowie die Industrie mit hohem energieintensiven Input, würden von der Politik zu beobachten sein. Die PBoC habe bereits mit Zinssenkungen stützend eingegriffen. Mit weiteren Liquiditätsspritzen sei zu rechnen. Dennoch sehen die Analysten der Nord LB für 2022 nur ein BIP-Wachstum von 4,5% bis 5,5% voraus. Da sie für die USA von einer zunehmend solideren Konjunkturerholung und für China von einer abnehmend, sanfteren Wachstumsentwicklung ausgehen würden, würden sie für 2022 mit einer langsamen, aber sukzessiven Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Renminbi rechnen. (Ausgabe Februar 2022) (01.02.2022/ac/a/m)