Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Wirtschaft Chinas gelingt es anscheinend doch wieder etwas an Fahrt aufzunehmen und dies nicht allein dank staatlicher Interventionen, so die Analysten der Nord LB.



Die Binnenaktivität belebe sich nicht nur aufgrund von Investitionen im Inland, sondern auch dank einer anziehenden Auslandsnachfrage. Damit sollte auch das BIP Wachstum im 2. Quartal ordentlich ausfallen. Vor dem 19. Parteitag der KP China würden sich die wirtschaftlichen "Downside"-Risiken damit in Grenzen halten. (30.06.2017/ac/a/m)





