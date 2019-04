Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Statistikamt in China meldet für die zurückliegende Periode Januar bis März 2019 ein BIP-Wachstum von 6,4% im Jahresvergleich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das entspreche dem Vergleichswert vom Schlussquartal vergangenen Jahres. Insgesamt positiv habe sich dabei die Stabilisierung im Industriesektor ausgewirkt. Im März 2019 sei der Output mit 8,5% in der Jahresrechnung so stark gestiegen, wie zuletzt im Herbst 2014. In den kommenden Monaten dürften die Unternehmen weiter von den jüngsten Steuererleichterungen profitieren. Aufgrund des damit einhergehend robusten Konsums sei im laufenden Jahr eine Wirtschaftsleistung von 6,6% zu erwarten. (17.04.2019/ac/a/m)



