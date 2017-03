Hannover (www.aktiencheck.de) - Chinas Außenhandel überrascht im Februar, so die Analysten der Nord LB.



Insbesondere der starke Importzuwachs gegenüber dem Vorjahr komme unerwartet. Den negativen Handelsbilanzsaldo würden die Analysten nicht überbewerten. Auffällig seien außerdem insbesondere die Rohstoffimporte. Ein schwächerer Renminbi könnte den Exporteuren im Reich der Mitte perspektivisch unter die Arme greifen, was Ärger mit Washington fast schon vorprogrammiere. In Peking dürfte man sich aber zunächst eher mit den Kapitalabflüssen beschäftigen als mit einem eventuell drohenden Handelskrieg mit den USA. (08.03.2017/ac/a/m)







