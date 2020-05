Nach Erachten der Experten helfe dies dabei, die Überlebenden dieser Krise zu identifizieren - und die aus Anlegersicht potenziellen Gewinner. Die Bilanzen einer größeren Anzahl von Unternehmen in Asien würden hohe Barbestände aufweisen, als dies in den USA, dem Vereinigten Königreich oder Deutschland der Fall sei.



Bestimmte Regionen Asiens scheinen belastbarer zu sein als andere. Insbesondere in nordasiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan und dem chinesischen Festland verlaufe die inländische Erholung offenbar robuster. Diese Länder schienen auch besser auf einen Umgang mit dem Coronavirus vorbereitet zu sein als einige der Industrieländer weltweit.



Mit Blick auf die Zukunft werfe dies größere Fragen über die Merkmale auf, die ein Industrieland charakterisieren würden: Sollte die Definition nur das durchschnittliche Vermögen oder auch den Grad berücksichtigten, zu dem ein Land darauf vorbereitet sei, seine Bürger in Krisenphasen zu schützen?



Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus würden zahlreiche Schwellenländer zwar kurzfristig belasten, die Verbrauchertrends, die man dort schon seit längerer Zeit beobachte, dürften jedoch relevant bleiben. Bei Waren und Dienstleistungen, die mit den Bereichen Gesundheit und Wellness verbunden seien, sei vor der Krise ein starker Wachstumstrend zu beobachten gewesen. Die Experten würden davon ausgehen, dass dieses Thema im Nachgang der Krise weitgehend intakt bleiben und vielleicht sogar an Dynamik gewinnen werde.



Darüber hinaus bestehe in den Schwellenländern, wo die Marktdurchdringung nach wie vor gering sei, eine starke Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen wie Autos, Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten, Lebensversicherungen und Wohneigentum (und damit auch nach Bankprodukten wie Hypotheken). Die Experten würden nicht glauben, dass das Virus diese Wünsche und Bedürfnisse letztlich ändern werde.



Verbraucher aus der Mittelschicht und wohlhabende Konsumenten in Taiwan, China, Indien, Russland und Brasilien beispielsweise dürften dem Vorbild der Verbraucher in den Industrieländern folgen und die Qualität der in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen weiter erhöhen.



"Für uns als Anleger stellen diese Bereiche potenzielle Chancen dar, während wir die aktuelle Krisenphase hinter uns lassen", so Andrew Ness von Franklin Templeton Emerging Markets Equity. (Analyse vom 20.05.2020) (25.05.2020/ac/a/m)





