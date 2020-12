Ein Ausweg wäre, dass sich die Prüfer der chinesischen Unternehmen der Aufsichtsbehörde über die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Public Company Accounting Oversight Board) unterordnen würden. Bislang sei es für chinesische Wirtschaftsprüfer allerdings illegal, sich von einer ausländischen Aufsichtsbehörde kontrollieren zu lassen.



Die Delisting-Angst sei ein Dauerthema. Es sei ein verständliches Anliegen der USA, Unternehmen aus dem Ausland nicht Zugang zu den eigenen Kapitalmärkten zu gewähren, wenn deren Jahresabschlüsse nicht geprüft werden könnten. In der Vergangenheit habe es mehrfach Betrugsfälle bei chinesischen Unternehmen gegeben, die in den USA gelistet seien.



Noch sei viel Zeit für Verhandlungen. Selbst im schlimmsten Fall würden die Anteile von Alibaba und Co nicht auf einmal wertlos werden. Allerdings wäre es möglich, dass es zu einer Privatisierungswelle komme, bei der Anleger aus den Unternehmen herausgekauft würden. Oder es könnte zu Kapitalabflüssen kommen, weil einige US-Anleger keinen Zugang zum Handelsplatz in Hongkong hätten (oder haben möchten). Alibaba und JD.com seien dort beispielsweise inzwischen zweitnotiert und könnten einen Umtausch von Anteilen anbieten.



DER AKTIONÄR rate Anlegern weiterhin, sich nicht über Gebühr verunsichern zu lassen. Wer beispielsweise vergangenes Jahr aus Angst vor einem Delisting auf den Kauf von Alibaba, JD.com oder Pinduoduo verzichtet hätte, dem wären Gewinne entgangen, gegen die fünf Prozent Tagesverlust verblassen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (01.12.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME), JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST), Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB), NetEase (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822), Pinduoduo (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6) - die Liste prominenter China-Aktien, die gestern unter Druck geraten sind, ist lang, so Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Grund für die abrutschenden Kurse: Für den morgigen Mittwoch sei in den USA eine Abstimmung angesetzt worden, die für chinesische Unternehmen, die an US-Börsen gelistet seien, wegweisend sein könnte.