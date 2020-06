Das Thema köchle zwar, Experten würden aber davon ausgehen, dass selbst ein Ausschluss von Luckin noch Monate dauern werde.



Würden Anteile im Zweifel wertlos?



Nein. Ein kompletter Wertverlust drohe lediglich bei einer Pleite. Bei Luckin Coffee sei diesbezüglich das Risiko kaum seriös zu bewerten. Etablierte Größen wie Alibaba, BAIDU (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE), JD.com und NetEase (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822) hätten bereits alternative Handelsmöglichkeiten für ihre Anteile geschaffen oder würden daran arbeiten. Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D) sei ohnehin in Hongkong notiert, könne aber beispielsweise auch in Frankfurt gehandelt werden.



Welche Alternativen gebe es?



Neben dem Handel an anderen Börsenplätzen, könnten Unternehmen versuchen, auf den weniger regulierten OTC-Markt, also den außerbörslichen Direkthandel, auszuweichen. Eine Aktie, die an gar keiner großen Börse mehr gehandelt werde, dürfte sich grundsätzlich weniger gut entwickeln. Von Anteilen, die nur im außerbörslichen Direkthandel verfügbar seien, würden sich institutionelle Anleger voraussichtlich abwenden. Auch einige Broker würden womöglich den Handel nicht mehr anbieten. Wie sich für Privatanleger die Handelsgebühren und Spreads verändern würden, hänge vom Einzelfall ab.



Welche Auswirkungen hätten Zweitlistings?



Auch das hänge vom Einzelfall ab. Grundsätzlich würden Zweitlistings in Hongkong in der Regel zu einer leichten Verwässerung der Anteile der Alt-Aktionäre führen, was erfahrungsgemäß durch die gestiegene Liquidität mehr als ausgeglichen werde. Während US-Fonds künftig womöglich nicht mehr in China investieren dürften, werde in Asien wiederum daran gearbeitet, Alibaba und Co in heimische Indices aufzunehmen, was zu Kapitalzuflüssen führen würde.



Was sollten Anleger tun?



Anleger sollten Ruhe bewahren und die Entwicklung beobachten. DER AKTIONÄR werde weiter über das Thema berichten. Sollte im Einzelfall beispielsweise ein Umtausch in Hongkong-Aktien notwendig werden, dürften Anleger zudem von ihrem Broker über die Modalitäten informiert werden. Kristian Volaric vom Anbieter Flatex weise zudem darauf hin, dass sich Anleger, deren Broker womöglich nur eine sehr geringe Zahl an Handelsplätzen anbiete, Gedanken über die Eröffnung eines Zweitdepots machen könnten. Depotübertragungen innerhalb Deutschlands seien übrigens kostenlos. (15.06.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plötzlich war die Angst wieder da. Nach dem Skandal um Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S) und der Ankündigung der US-Regierung, dass China-Anteile künftig vom Handel an den US-Börsen ausgeschlossen werden könnten, wurden Anleger zitterig, so Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Anleger hätten beim AKTIONÄR nachgefragt, was im Ernstfall mit ihren Aktien passiere - und was sie jetzt tun sollten.Grundsätzlich habe DER AKTIONÄR bereits vergangenes Jahr darauf hingewiesen, dass chinesische Unternehmen im Konflikt zwischen den USA und China besonders zwischen die Fronten geraten könnten. Viele asiatische Werte würden über Hinterlegungsscheine, so genannte American Depositary Receipts (ADR), an den US-Börsen gehandelt. Der Betrug bei Luckin Coffee, bei dem es um Hunderte Millionen Dollar gehe, sei ein willkommener Anlass gewesen, die Zügel zu straffen. Künftig würden chinesische Unternehmen wohl transparenter bilanzieren müssen, wenn sie an den US-Börsen bleiben möchten. Wie in Ausgabe 23/2020 berichtet, ergebe sich daraus für große China-Werte allerdings keine fundamentale Bedrohung. Zitat: "Kommt es zu Kursrücksetzern, bieten sich Zukäufe an." Tatsächlich sei eine weitere Eskalation (vorerst) ausgeblieben. Die Kurse von Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME) und Co hätten sich erholt.Es gehe vor allem um Verhandlungsmasse im Handelskonflikt zwischen den Staaten. Zudem sei China ein Thema im US-Wahlkampf. Seit Beginn der Coronakrise sei das Land bei US-Bürgern laut Umfragen unbeliebter denn je. Sowohl Republikaner als auch Demokraten hätten daher kein Interesse, nachgiebig zu wirken. Anleger müssten auch künftig mit Kursbelastungen rechnen, sollte sich beispielsweise US-Präsident Donald Trump einmal mehr harsch zu China äußern.Welche China-Anteile seien wirklich betroffen?Ein Sonderfall sei Luckin Coffee: Es gebe zwar noch eine Anhörung, aber im Endeffekt werde das Unternehmen nach dem groß angelegten Betrug den Rauswurf von der Nasdaq wohl kaum verhindern können.Gebe es schon konkrete Fristen?