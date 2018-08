Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

102,77 EUR (17.08.2018)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

USD 117,80 (17.08.2018)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (20.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Der bereinigte Nettogewinn habe in Q2 die Analysten-Prognose übertroffen, sei aber hinter dem Marktkonsens zurückgeblieben. Die Quartalsdividende habe seiner Prognose entsprochen. Der freie Cashflow sei positiv gewesen und habe die Dividendenausschüttung vollständig gedeckt. Entsprechend habe sich das Gearing im Quartalsverlauf weiter verbessert (Debt Ratio per 30.06.2018: 20%; Unternehmensziel: 20%-25%). Es seien deswegen jetzt Aktienrückkäufe (3 Mrd. USD pro Jahr) angekündigt worden (letztmals in Q4 2014 getätigt), die sich aber unter dem Niveau des Zeitraums 2012-2014 (5 Mrd. USD p.a.) bewegen würden.Außerdem sei die Guidance für die Öl- und Gasproduktion (vor Desinvestitionen) in 2018 präzisiert und damit erhöht worden (im oberen Bereich der bisherigen Spanne von +4% bis +7% y/y; Q1-Q2: +4% y/y). Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 7,50 (alt: 6,98) USD; berichtetes EPS 2018e: 7,29 (alt: 6,92) USD; Dividende je Aktie (DPS) 2018e: 4,48 USD; EPS 2019e: 7,69 (alt: 7,15) USD; DPS 2019e: 4,56 USD).Bei einem KGV 2019e von 15,3 und einer Dividendenrendite 2019e von 3,9% lautet das Votum für die Chevron-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde unverändert bei 133,00 USD gesehen. (Analyse vom 20.08.2018)Börsenplätze Chevron-Aktie:Xetra-Aktienkurs Chevron-Aktie:103,79 EUR +0,74% (20.08.2018, 09:04)