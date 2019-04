Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

106,16 EUR +0,11% (15.04.2019, 12:44)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

119,76 USD -4,94% (12.04.2019, 22:00)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (15.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Chevron habe die Übernahme von Anadarko angekündigt. Der Energiekonzern biete je Anadarko-Aktie 0,3869 Chevron-Aktien sowie 16,25 USD in bar, was auf Basis des Chevron-Schlusskurses vom 11.04.2019 (125,99 USD) 65,00 (Schlusskurs 11.04.2018: 46,80) USD je Anadarko-Aktie bedeute. Damit würden sich der Kaufpreis auf 33 (davon bar: 8) Mrd. USD (zzgl. ca. 200 Mio. Chevron-Aktien; per 11.02. ausstehend: 1.900 Mio. Stück) und der Transaktionswert auf 50 Mrd. USD belaufen. Die Transaktion, die in H2/2019 abgeschlossen werden solle, werde laut Chevron ab dem ersten Jahr nach Vollzug positiv zum EPS und freien Cashflow beitragen. Die Desinvestitionen sollten erhöht werden.Der "Produktionsrückstand" zu Exxon Mobil, BP und Shell würde mit der Anadarko-Übernahme nach Meinung des Analysten (nahezu) aufgeholt werden. Die langfristige Wirtschaftlichkeit der Transaktion hänge seines Erachtens stark von der zukünftigen Ölpreisentwicklung ab. Dem beschleunigten EPS-Wachstum stünden zunächst die Verwässerung (ca. 10%) sowie verschlechterte Bilanzkennzahlen (Moody's habe Ausblick von positiv auf stabil gesenkt) gegenüber. Die Chevron-Aktie habe am Ankündigungstag unter Abgabedruck gestanden (12.04.: -5%). Die Analystenprognosen würden vorerst unverändert bleiben.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Chevron-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei 128 USD belassen. (Analyse vom 15.04.2019)Börsenplätze Chevron-Aktie: