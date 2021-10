Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der zweitgrößte US-Ölmulti Chevron habe dank rasant gestiegener Ölpreise seinen höchsten Quartalsgewinn seit mehr als acht Jahren erzielt. In den drei Monaten bis Ende September habe das Unternehmen unterm Strich 6,1 Milliarden Dollar (5,2 Milliarden Euro) verdient, wie es am Freitag im kalifornischen San Ramon mitgeteilt habe.Angesichts einer rückläufigen Nettoverschuldungsquote könnten auch schon bald noch mehr Aktienrückkäufe möglich sein, habe Finanzchef Pierre Breber der Nachrichtenagentur Bloomberg in einem Interview gesagt.Vor einem Jahr habe die Bilanz noch einen Verlust von 207 Millionen Dollar ausgewiesen, damals habe der Ölpreisverfall während der Corona-Krise Chevron stark belastet. Inzwischen habe sich die Weltwirtschaft deutlich erholt und der Ölbedarf sei groß. Im abgelaufenen Quartal habe Chevron die Erlöse um mehr als achtzig Prozent auf 44,7 Milliarden Dollar gesteigert.Auch der größte US-Ölkonzern Exxon Mobil habe im dritten Quartal so gut verdient wie seit rund sieben Jahren nicht mehr. In den drei Monaten bis Ende September habe das Unternehmen einen Nettogewinn von 6,8 Milliarden Dollar (5,8 Milliarden Euro) verbucht, wie es am Freitag mitgeteilt habe.Sowohl die Aktie von Chevron als auch die Aktie von Exxon Mobil würden am heutigen Freitag zu den Gewinnern im US-Markt gehören. Die Aktie des britischen Ölkonzerns Royal Dutch Shell würden hingegen weiter nachgeben. Grund: Shell habe im Gegensatz zu den Amerikanern bei seinen jüngsten Zahlen nicht überzeugen können. "Der Aktionär" sehe die aktuelle Schwäche aber nur vorübergehend. Anleger können deswegen den Rücksetzer zum Einstieg nutzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)