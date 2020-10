Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

61,27 EUR -1,32% (15.10.2020, 12:44)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

72,95 USD -0,61% (14.10.2020, 22:10)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (15.10.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Der Energiekonzern habe planmäßig die Übernahme von Noble Energy per Aktientausch (0,1191 Chevron-Aktien je Noble Energy-Aktie) abgeschlossen. Infolge dessen sei die im Umlauf befindliche Aktienanzahl von 1,867 Mrd. Stück (per 30.09.) auf 1,925 Mrd. Stück gestiegen. Insgesamt gehe Chevron mit der Noble Energy-Akquisition einen anderen Weg als die europäischen Wettbewerber (Reduzierung des Ölexposure) in dem Coverage-Universum des Analysten, was aber u.a. auf die unterschiedliche Energiepolitik in den USA (könnte sich durch die US-Präsidentschaftswahl ändern) und der EU (Verschärfung der Klimaziele) zurückzuführen sei.Derzeit bestünden große Unsicherheiten, wie sich die Ölnachfrage sowie die Ölpreise (v.a. mittel- und langfristig), zwei sehr wichtige Determinanten der Geschäftsentwicklung des Konzerns, weiter entwickeln würden. Für 2021 werde allgemein mit einem Rebound der globalen Ölnachfrage gerechnet (ggü. 2020), wobei aber das 2019er-Niveau nicht erreicht werden solle. Je nach Szenario könnte bereits in 2019 der so genannte "Peak Oil" erreicht sein. Den positiven Unternehmensaussagen bezüglich des Einflusses der Noble Energy-Übernahme auf wichtige Kennzahlen stehe die vorerst weiter steigende Verschuldung gegenüber. Die zu beobachtenden Unterinvestitionen der Branche könnten in den nächsten Jahren nach Meinung des Analysten zu so genannten "windfall profits" führen.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert (u.a. bereinigtes EPS 2020e: +0,24 (alt: +0,25) USD; berichtetes EPS 2020e: -1,98 (alt: -1,99) USD; EPS 2021e: +2,83 (alt: +2,87) USD).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Chevron-Aktie: