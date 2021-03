Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

93,70 EUR +0,47% (15.03.2021, 12:46)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

111,56 USD +0,33% (12.03.2021, 22:10)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (15.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Der Geschäftsbericht 2020 (testiert) zeige trotz der Noble Energy-Übernahme sowie einer rückläufigen Öl- und Gasproduktion eine Verschlechterung der Reservedaten (u.a. organische Reserveersatzrate 2020: -38%; statistische Reichweite der nachgewiesenen Öl- und Gasreserven: 11,13 (31.12.2019: 11,43) Jahre). Hingegen sei das jährliche Strategie-Update (Zeitraum: 2021-2025) nach Erachten des Analysten sehr erfreulich ausgefallen. Wermutstropfen seien jedoch die vergleichsweise geringen Investitionen in Alternative/Erneuerbare Energien.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. EPS 2021e: 4,60 (alt: 3,25) USD; DPS 2021e: unverändert 5,16 USD; EPS 2022e: 5,69 (alt: 4,80) USD; DPS 2022e: 5,24 (alt: 5,16) USD). Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen würden sich seines Erachtens bereits in 2021 sichtbar verbessern und Dividendenerhöhung erachte er (spätestens) ab Q1/2022 für wahrscheinlich. Die Trends in der Energiewelt (Dekarbonisierung, Elektrifizierung) seien negativ für den Konzern zu werten, weil diese strukturelle Herausforderungen (vom Öl-/Gaskonzern zum Energiekonzern) mit sich bringen würden.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Chevron-Aktie (3 Monate: +25%; zum Vergleich Brent (Kassa) 3 Monate: +38%) weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 87 USD auf 111 USD erhöht. (Analyse vom 15.03.2021)Börsenplätze Chevron-Aktie: