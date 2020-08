Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

74,44 EUR +1,09% (10.08.2020, 15:03)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

87,79 USD +1,14% (10.08.2020, 15:48)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (10.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Das Q2-Zahlenwerk sei durch die deutlich niedrigeren Öl- und Gaspreise sowie milliardenschwere Wertberichtigungen belastet gewesen. Das bereinigte EPS sei deutlich rückläufig und negativ gewesen. Es habe jedoch über der Analystenschätzung gelegen, habe aber den Marktkonsens verfehlt. Die Quartalsdividende habe den Erwartungen entsprochen. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.) hätten sich im Quartalsverlauf deutlich verschlechtert (negativer freier Cashflow/Nettoverlust). Nach Ansicht des Analysten bleibe der Ölmarkt weiterhin gut versorgt, womit die Ertragsperspektiven seines Erachtens zumindest vorerst getrübt bleiben würden.Seine Schätzungen habe der Analyst mehrheitlich angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2020e: +0,25 (alt: -0,22) USD; berichtetes EPS 2020e: -1,99 (alt: +0,14) USD; DPS 2020e: unverändert 5,16 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 2,87 (alt: 2,74) USD; DPS 2021e: unverändert 5,16 USD). Den positiven Unternehmensaussagen bezüglich des Einflusses der Noble Energy-Übernahme auf wichtige Kennzahlen stehe die vorerst weiter steigende Verschuldung gegenüber. Die politischen Risiken (Änderung der Energiepolitik) auf dem wichtigen Heimatmarkt (US-Präsidentschaftswahl im November) seien hoch.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, stuft die Chevron-Aktie in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel laute weiterhin 88 USD. (Analyse vom 10.08.2020)Börsenplätze Chevron-Aktie: