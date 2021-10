Die Lieferkettenproblematik dürfte auch der Hauptgrund dafür sein, dass sich die Geschäftserwartungen der Chemieunternehmen zuletzt etwas eingetrübt hätten. Noch würden sie sich aber im positiven Bereich befinden, und die aktuelle Geschäftslage werde ebenfalls als gut eingeschätzt. Für das zweite Halbjahr 2021 rechne der weit über wiegende Teil der deutschen Chemieunternehmen mit konstanten ober steigenden Umsätzen in Deutschland, weniger als ein Viertel der Branchenunternehmen gehe von einem Umsatzrückgang aus. Für das Gesamtjahr 2021 werde von einer Produktionssteigerung um 4,5% (ohne Pharma 5,0%), einem Anstieg der Erzeugerpreise um 6,5% und einer Erhöhung der Umsätze um 11,0% auf über EUR 200 Mrd. ausgegangen.



Die von den Analysten gecoverten börsennotierten Chemieunternehmen hätten für Q2 2021 bis auf wenige Ausnahmen starke Geschäftszahlen ausweisen und ihre Ausblicke für das Gesamtjahr anheben können. Die gestiegenen Kosten für Vorleistungen hätten zumindest teilweise an die Kunden weitergegeben werden können, sodass die Ergebnismargen nicht darunter gelitten hätten.



Vor diesem Hintergrund werde aber die bevorstehende Berichtssaison zu Q3 spannend. Die Weitergabe der Verteuerung auf der Rohstoffseite dürfte nämlich schwieriger werden. Zudem hätten die Q2-Zahlen und die Prognoseanhebungen Erwartungen an der Börse geweckt, die im aktuellen Umfeld nur schwer zu erfüllen seien. Allerdings dürfte bereits vorher klar gewesen sein, dass die Q2/2021-Zahlen - insbesondere im Vergleich mit den besonders stark Coronageschädigten Zahlen aus Q2/2020 - eine kaum zu wiederholende Ausnahme sein würden.



Der europäische Branchenindex STOXX 600 Chemicals habe sich seit seinem Rekordhoch bei 1.336 Punkten in den letzten Wochen abgeschwächt und sei damit auf dem Weg, das zuletzt schwieriger gewordene Umfeld einzupreisen. Während die Nachfrage nach Chemikalien weiter hoch sei und sich die Branche damit als Profiteur der konjunkturellen Erholung nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen erweise, würden sich die Probleme bei den Lieferketten zunehmend als Belastung und Bremsklotz auswirken.



Die in Kürze beginnende Berichtssaison zu Q3 dürfte die eine oder andere negative Überraschung bereithalten. Daher würden die Analysten zunächst noch mit weiteren Kursabschlägen bei einigen Unternehmen rechnen. Damit sollte aber dann auch eine realistischere Sicht auf die Geschäftsperspektiven eingepreist werden, die sich zudem mit einer Entspannung bei der Lieferkettenproblematik verbessern. Insgesamt würden sie daher bei ihrem neutralen Sektor-Rating bleiben. (14.10.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem Corona-bedingt schwachen Jahr 2020 (Produktion -0,8%, Umsatz - 3,9%) und einem verhaltenen Auftakt des Jahres 2021 (Q1: Produktion +1,1%, Umsatz +3,6%) nahm die deutsche Chemieindustrie in Q2 richtig Fahrt auf, so die Analysten der Nord LB.Dadurch habe sich nach Angaben des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) für das erste Halbjahr 2021 ein Produktionsplus von 5,9% (ohne Pharma +8,2%) ergeben. Die Kapazitätsauslastung habe sich mit 85,9% (Q1: 86,5%) weiter oberhalb der "Normalauslastung" bewegt. Hohe Nachfrage und gestiegene Rohstoffkosten hätten dafür gesorgt, dass die Erzeugerpreise mit +4,7% den stärksten Anstieg seit zehn Jahren aufgewiesen hätten. Der Branchenumsatz habe sich um 12,0% (Inland +12,4%, Ausland +11,8%) erhöht.Wie in anderen Industriebereichen würden sich auch in der Chemie die Auswirkungen von gestörten Lieferketten und Materialmangel zunehmend negativ bemerkbar machen. In einer vom VCI im Juli durchgeführten Mitgliederbefragung hätten 55% der Unternehmen angegeben, dass es bei ihnen Engpässe bei der Versorgung mit Vorprodukten gebe, 40% hätten über Logistikprobleme berichtet. Mit einer höheren Lagerhaltung, dem Ausweichen auf andere Lieferanten, der Substitution von Vorprodukten, Produktionsdrosselungen (immerhin 33% der befragten Unternehmen) oder sogar der vorübergehenden Stilllegung von Produktionsanlagen (7%) würden die Unternehmen auf die Lieferkettenprobleme reagieren. Eine deutliche Entspannung würden 2% der Unternehmen für das laufende dritte Quartal erwarten, 29% bis Ende 2021 und 64% erst im Jahr 2022 oder noch später.