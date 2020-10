Tradegate-Aktienkurs Chegg-Aktie:

Ticker-Symbol Chegg-Aktie:

CHGG



Kurzprofil Chegg Inc.:



Chegg Inc. (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) ist der Betreiber einer Lernplattform. Das US-Unternehmen hat seinen Sitz in Santa Clara US-Bundesstaat Kalifornien. Chegg vermittelt in- und ausländische Studenten an Hochschulen, Universitäten und andere akademische Einrichtungen in den USA. Es bietet auch die eTextbooks-Bibliothek zum Mieten und Verkauf an. (26.10.2020/ac/a/n)



In Deutschland würden viele Akademiker als Folge der Krise um ihre beruflichen Chancen fürchten. Mehr als 40% würden erwarten, dass sich ihre Berufsaussichten in verschlechtert hätten, so eine Studie von EY. In vielen anderen Ländern, darunter die USA, dürfte die Angst ebenfalls groß sein.In den USA komme erschwerend hinzu, dass sich viele Studenten am College oder an der Universität mit dem Coronavirus angesteckt hätten. Viele Studenten würden deswegen die Präsenz an der Uni soweit es gehe meiden und sich zunehmend auf den Nachhilfespezialisten Chegg verlassen. Das US-Unternehmen habe bereits im Frühjahr im Lockdown einen beträchtlichen Zuwachs an neuen Abonnenten bemerkt - sowohl im Inland als auch weltweit.Die steigenden Infektionszahlen würden Chegg an der Börse starkes Momentum verleihen - die Aktie stehe unmittelbar vor einem neuen Rekordhoch. Nach Einschätzung des "Aktionärs" sei E-Learning kein kurzfristiges Corona-Phänomen, sondern ein Langfrist-Trend. Chegg könnte hier die erste Geige spielen. Laufen lassen, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2020)