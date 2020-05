NYSE-Aktienkurs Chegg-Aktie:

ISIN Chegg-Aktie:

US1630921096



WKN Chegg-Aktie:

A1W4ER



Kurzprofil Chegg Inc.:



Chegg Inc. (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) ist der Betreiber einer Lernplattform. Das US-Unternehmen hat seinen Sitz in Santa Clara US-Bundesstaat Kalifornien. Chegg vermittelt in- und ausländische Studenten an Hochschulen, Universitäten und andere akademische Einrichtungen in den USA. Es bietet auch die eTextbooks-Bibliothek zum Mieten und Verkauf an. (22.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chegg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Chegg-Aktie (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) unter die Lupe."Nachdem der Shutdown kam und die Studenten den Campus verlassen hatten, bemerkten wir schnell einen beträchtlichen Zuwachs an neuen Abonnenten, sowohl im Inland als auch weltweit", sage Chegg-CEO Dan Rosenzweig. "Die Zugriffe auf unsere Arbeitsmaterialien stiegen sehr stark an." In den USA würden mittlerweile 87% der Studenten Chegg kennen. 90% der Kunden würden sagen, dass sie dank dem Unternehmen den Lehrstoff besser begreifen. 92% würden sagen, dass sie nun bessere Noten hätten.Die Coronakrise habe die Geschäfte des US-Unternehmens weiter befeuert. Das Rekordhoch der Chegg-Aktie bei 67,98 USD sei damit nur noch einen Hauch entfernt. Corona führe dazu, dass die Digitalisierung mit Macht voranschreite. Auch die Art und Weise, wie das Bildungssystem funktioniere, werde sich nachhaltig verändern. Chegg sei einer der großen Profiteure dieser Entwicklung. "Der Aktionär" erwarte, dass das Momemtum stark bleibe. Mutige Anleger könnten mit Stopp bei 46,50 Euro einsteigen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2020)Börsenplätze Chegg-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Chegg-Aktie:60,35 EUR +4,76% (22.05.2020, 20:28)