Kurzprofil Chegg Inc.:



Chegg Inc. (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) ist der Betreiber einer Lernplattform. Das US-Unternehmen hat seinen Sitz in Santa Clara US-Bundesstaat Kalifornien. Chegg vermittelt in- und ausländische Studenten an Hochschulen, Universitäten und andere akademische Einrichtungen in den USA. Es bietet auch die eTextbooks-Bibliothek zum Mieten und Verkauf an. (20.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chegg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Chegg-Aktie (ISIN: US1630921096, WKN: A1W4ER, Ticker-Symbol: 0CG, NYSE-Ticker: CHGG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Uni ohne Unterstützung? Für viele Amerikaner undenkbar. In der Pandemie würden immer mehr Studenten auf die Dienste von Chegg setzen. Börsianer und Analysten seien gleichermaßen begeistert von dem 2005 gegründeten Unternehmen, dessen Aktie nach einer schmerzhaften Korrektur nun wieder auf dem Vormarsch sei.Aktuell notiere die Chegg-Aktie bei 86,34 Dollar, das Rekordhoch liege bei 89,82 Dollar. Viel fehle also nicht mehr und es komme zum Top-Break und Mega-Kaufsignal für die Empfehlung des "Aktionär".Grund für das wiedererstarkte Momentum: Chegg könnte sich mit seinem breitgefächerten Serviceangebot nachhaltig durchsetzen. Das Unternehmen verleihe unter anderem Lehrbücher und biete Onlinenachhilfe an - schnell und unkompliziert.In den USA würden mittlerweile 87 Prozent der Studenten Chegg kennen. 90 Prozent der Kunden würden sagen, dass sie dank dem Unternehmen den Lehrstoff besser begreifen würden. 92 Prozent würden sagen, dass sie nun bessere Noten hätten."Der Aktionär" lege sich fest: Online-Learning werde auch boomen, wenn es einen Impfstoff gebe und die Normalität Schritt für Schritt zurückkehre.Die Aktie von Chegg hat demnach noch Luft, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 105,00 Euro, Stoppkurs: 58,50 Euro. (Analyse vom 20.10.2020)Mit Material von dpa-AFX