Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung der VPI-Daten aus den USA für März um 14:30 Uhr ist das Schlüsselereignis des Tages, so die Experten von XTB.



Es werde erwartet, dass sich das Wachstum der Gesamtinflation im Jahresvergleich von 1,7% im Februar auf 2,5% im März beschleunige. Für die Kernrate werde ein Anstieg von 1,3 auf 1,5% im Jahresvergleich erwartet. Die US-Notenbank habe in letzter Zeit jegliche Bedenken hinsichtlich des Preiswachstums heruntergespielt und darauf bestanden, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehend sein werde. Der niedrige Basiseffekt von vor einem Jahr scheine dies zu unterstützen. Natürlich würde ein Überschreiten des Zielbereichs Bedenken aufkommen lassen, aber selbst in diesem Fall könnte die FED es herunterspielen und sagen, dass sie sich jetzt darauf konzentriere, wie die Inflation im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum verlaufe. Apropos FED: Eine Reihe von US-Notenbankern werde heute Nachmittag insgesamt sieben Reden halten und die heutigen Inflationsdaten könnten eines der angesprochenen Themen sein.



Die Inflationsdaten und die Reden der FED-Mitglieder würden wahrscheinlich Auswirkungen auf den USD, Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und möglicherweise die Aktienmärkte haben. Der Blick auf Gold zeige, dass der Rohstoff in den letzten zwei Wochen eine Erholung vollzogen habe. Die Aufwärtsbewegung sei jedoch Ende letzter Woche durch den SMA50 und die obere Grenze der jüngsten kurzfristigen Handelsspanne bei 1.740 Dollar gestoppt worden. Eine höher als erwartet ausgefallene Inflation im März könnte dem Goldpreis schaden, da ein weiterer Anstieg des Preiswachstums die Aufnahme einer Tapering-Diskussion rechtfertigen würde. (13.04.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



