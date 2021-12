Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank wird heute um 20:00 Uhr ihre neueste geldpolitische Entscheidung bekannt geben, so die Experten von XTB.



Die Entscheidung, das Tempo der Rückführung der Wertpapierkäufe zu beschleunigen, scheine beschlossene Sache zu sein. Powell selbst habe sogar gesagt, dass die Beendigung des QE-Programms einige Monate früher erfolgen könnte. Die Märkte würden nun mit einem Ausstieg aus dem QE-Programm im März 2022 und nicht erst Mitte 2022 rechnen. Eine solche Entwicklung ebne den Weg für einen früheren Beginn des Zinserhöhungszyklus. Dennoch würden die Ansichten der FED-Mitglieder zu den Zinsen heute Abend von entscheidender Bedeutung sein. Der im September veröffentlichte "Dot-Plot" sei von einer einzigen Zinserhöhung im Jahr 2022 ausgegangen, und es bestehe der Eindruck, dass der heute veröffentlichte Dot-Plot den Markterwartungen entsprechen und auf eine Straffung um 50 Basispunkte im nächsten Jahr hindeuten könnte.



Dies sei die Ausgangsbasis vor der heutigen Sitzung, und jegliche Marktbewegungen würden von der Richtung und dem Ausmaß der Abweichung von den Erwartungen abhängen. Sollte der Median des Dot-Plot unverändert bleiben und auf eine einzige Zinserhöhung im nächsten Jahr hindeuten, könnte der USD schwächeln, während Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und Aktien davon profitieren dürften. Der Blick auf den Gold-Chart zeige, dass der Preis in den letzten Wochen kaum eine größere Bewegung in eine der beiden Richtungen vollzogen habe. Gold sei seitwärts gehandelt worden, wobei die 200-Tage-Linie als Widerstand und das 23,6%-Retracement der Abwärtsbewegung von August 2020 bis März 2021 (USD 1.770) als Unterstützung gedient hätten. Der Preis habe die Retracements der oben genannten Abwärtsbewegung respektiert, sodass sich die Aufmerksamkeit der Bullen im Falle eines Durchbruchs über den oben genannten gleitenden Durchschnitt auf den mit dem 38,2%-Retracement (USD 1.830) markierten Widerstand richten werde. (15.12.2021/ac/a/m)

