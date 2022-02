Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn einer Militäraktion Russlands gegen die Ukraine hat nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch auf dem Markt für Kryptowährungen einen panikartigen Ausverkauf ausgelöst, so die Experten von XTB.



Eine gewisse Erleichterung habe sich jedoch gestern Abend eingestellt, nachdem sich die US-Sanktionen gegen Russland als weniger streng als befürchtet herausgestellt hätten. Die Wall Street-Indices hätten sich von ihren Verlusten erholt und den Tag mit einem Plus beendet. Ähnliche Ergebnisse seien auch auf dem Krypto-Markt zu beobachten gewesen. Allerdings würden die Märkte heute Morgen wieder unruhig, was zu einem Ende der Aufwärtskorrektur auf dem Ethereum-Markt geführt habe. Die Kryptowährung habe die obere Grenze einer Marktgeometrie und im H4-Chart den 50er-EMA getestet, habe aber nicht darüber ausbrechen können. Später sei eine Abwärtsbewegung eingeleitet worden, und ein Pullback in Richtung des jüngsten lokalen Tiefs im Bereich von 2.300 USD könne nicht ausgeschlossen werden. Nach der Overbalance-Methode deute das Ausbleiben eines Durchbruchs über die obere Grenze der Marktgeometrie darauf hin, dass der Abwärtstrend fortgesetzt werden könnte. (25.02.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.