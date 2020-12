Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

11,68 EUR 0,00% (11.12.2020, 14:12)



London-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

10,70 GBP +7,42% (11.12.2020, 14:00)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power -Aktie:

CFJA



London Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (11.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.Plug Power, Ballard Power, PowerCell - Aktien von Brennstoffzellen-Spezialisten seien en vogue. Dabei gerate die britische Ceres Power gern ins Hintertreffen. Vollkommen zu Unrecht, denn das Unternehmen könne sich auf starke Partner wie Bosch oder Doosan verlassen. Mit AVL habe nun der ein weiterer Deal eingefädelt werden können.Die "strategische Zusammenarbeit" zwischen Ceres Power und der österreichischen AVL ziele auf die Beschleunigung der Kundenakzeptanz und Produktentwicklung der Festoxid-Brennstoffzellentechnologie (SOFC) für zahlreiche Transport-, stationäre oder andere Anwendungen ab.Zur Einordnung: AVL verfüge über 20 Jahre Erfahrung in der Brennstoffzellen-Technik und beschäftige weltweit etwa 11.500 Mitarbeiter. Die Österreicher würden als das weltweit größte unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und Prüfung aller Arten von Antriebssystemen gelten.Im Rahmen der Zusammenarbeit könnten beide Parteien ihre Technologie weiterhin an ihre jeweiligen Kunden vermarkten und lizenzieren, heiße es. Im Gegenzug erhalte AVL als Integrationspartner Zugriff auf die einzigartige Systemtechnologie von Ceres. Die Vereinbarung habe keine Auswirkungen auf bestehende oder zukünftige Programme mit aktuellen Partnern."Der Aktionär" habe das Potenzial von Ceres Power bereits frühzeitig erkannt. Im Aktienreport "Die Wasserstoff-Revolution - 100%-Chance mit neuem Brennstoffzellen-Hot-Stock" sei der Wert erstmals bei einem Kurs von 2,25 Euro im Oktober 2018 zum Kauf empfohlen worden.Ceres Power besteche durch starke Partnerschaften. Der jüngste Deal sei ein weiteres Puzzlestück und untermauere das immense Potenzial der Technologie der Briten.Investierte Anleger bleiben trotz der inzwischen hohen Bewertung an Bord, das Momentum stimmt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2020)