Tradegate-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

4,89 EUR +7,47% (27.01.2020, 08:55)



London-Aktienkurs Ceres Power-Aktie:

400,00 GBp +4,71% (22.01.2020, 17:35)



ISIN Ceres Power-Aktie:

GB00BG5KQW09



WKN Ceres Power-Aktie:

A2NB49



Ticker-Symbol Ceres Power -Aktie:

CFJA



London Ticker-Symbol Ceres Power-Aktie:

CWR



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (27.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.Erst ITM Power, jetzt Ceres Power: Auch die bekanntesten britischen Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Player stünden derzeit hoch im Anlegerkurs. In der zurückliegenden Handelswoche habe Bosch mit dem Ausbau der Beteiligung an Ceres Power für Schlagzeilen gesorgt.Bosch erhöhe die Beteiligung an Ceres Power von 3,9 auf rund 18%. Kostenpunkt: 90 Mio. Euro. Den Einfluss vergrößere das deutsche Unternehmen durch die Zeichnung neuer Aktien zu einem Preis von je 320 Britische Pence und dem Zukauf bestehender Anteile. Bisher habe die chinesische Weichai Power 20% an Ceres Power gehalten. Die Gesellschaft habe die Möglichkeit durch ein Investment, die Verwässerung auszugleichen. Mit dem Bruttoerlös von rund 38 Mio. GBP wolle Ceres Power die Produktionskapazitäten erweitern und Systeme mit höheren Leistungen entwickeln. Gleichzeitig fasse das Unternehmen auch "taktische" Zukäufe ins Auge.Ceres Power habe sich auf die Entwicklung von Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC) spezialisiert. Die Ceres-Produkte seien universell einsatzbar. Das Ziel der Technologie sei klar: Emissionen sollten reduziert werden. Gleichzeitig besteche die Technologie durch eine hohe elektrische Effizienz und Skalierbarkeit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ceres Power-Aktie: