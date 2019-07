Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (15.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.Ceres Power habe vor Kurzem mit starken vorläufigen Zahlen überzeugt und lege nun mit einem interessanten Kooperationsvertrag nach. Zusammen mit der Doosan Corporation möchten die Briten den koreanischen Markt erobern. Die Vereinbarung umfasse die Lizenzierung, den Technologietransfer und Ingenieurdienstleistungen (beim Erreichen bestimmter Meilensteine). Ceres Power würden im Rahmen des zweijährigen Vertrages acht Millionen Britische Pfund (knapp 8,9 Millionen Euro) zufließen.Doosan sei einer führenden Player im globalen Brennstoffzellen-Markt. Das Unternehmen sollten Investoren auf der Rechnung haben. Im Oktober 2019 würden die Koreaner einen Börsengang der Brennstoffzellen-Sparte planen. Ceres Power habe für den zukunftsträchtigen koreanischen Markt de facto einen Top-Player an der Seite.Fruchte die Kooperation, könnte diese auch über die zwei Jahre hinaus ausgebaut werden. Schließlich gebe die koreanische Regierung Vollgas, was das Thema Wasserstoff angehe. Unternehmen wie Ceres Power oder die norwegische Nel würden sich frühzeitig positionieren, um den rollenden Zug nicht zu verpassen.Ceres Power befinde sich operativ auf Kurs, der Hot-Stock habe einen Boden ausgebildet und sollte nach der Korea-Meldung zusätzlichen Schwung aufnehmen.Mutige Anleger setzen auf eine dynamische Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen und Monaten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zur Absicherung diene ein Stopp bei 1,50 Euro. (Analyse vom 15.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link