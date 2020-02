Xetra-Aktienkurs CeoTronics-Aktie:

Kurzprofil CeoTronics AG:



Die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407, WKN: 540740, Ticker-Symbol: CEK), hat sich als führender Systemanbieter von mobilen digitalen Funk-Netzen und -Endgeräten für lokale Anwendungen sowie von hochwertigen Kommunikations-Headsets und Systemen für die professionelle Nutzung etabliert.



Mit höchster Beratungskompetenz, Kundennähe, bester Produkt-Qualität in Funktion und Verarbeitung, der Verwendung neuester Technologien sowie durch die Flexibilität, kundenindividuelle Systemlösungen zu entwickeln, hat sich CeoTronics seit seiner Gründung 1985 in der Spitze der Qualitäts- und Leistungs-Pyramide positioniert.



Die Fähigkeit, die unterschiedlichsten technischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen, beruht auf stetigen Investitionen in die eigene Forschung und Entwicklung. Gerade bei der Erfüllung von individuellen Aufträgen, schätzen die Kunden den kurzen Weg zum Ingenieurs-Know-how, das durch die Technologie-Kompetenz von, zum Teil promovierten, Entwicklungsingenieuren im eigenen Hause geprägt wird.



Die bekanntesten Premium-Hersteller von Schutzhelmen, Funkgeräten und Spezialfahrzeugen, sowie Flugzeugen vertrauen auf die HighEnd-Produkte von CeoTronics und der CT-Video GmbH. Alle Einzel-Produkte und -Systeme sind optimal aufeinander abgestimmt und erfüllen so die höchsten Kundenanforderungen an die Gesamtlösung.



Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, ist im Entry Standard notiert. (10.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CeoTronics-Aktienanalyse von BankM Research:Die Aktienanalysten von BankM Research, Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407, WKN: 540740, Ticker-Symbol: CEK) mit dem Rating "kaufen" auf.Der kräftige Umsatzanstieg der CeoTronics AG in H1 (+43,9% auf EUR 10,9 Mio.) sei auch mit einem deutlichen überproportionalen Zuwachs beim EBIT auf EUR 0,73 Mio. (H1 18/19: EUR 0,1 Mio.) einhergegangen - obwohl die F&E;-Ausgaben (EUR 0,96 Mio.; +39%) deutlich durch Personalzuwachs und vorübergehend gesunkene aktivierte Eigenleistungen zugenommen hätten. Neben dem hohen Auftragsbestand (i.H.v. EUR 23,2 Mio. zum 30.11.2019) dürfte vor allem auch ein sich auflösender Investitionsstau bei der Öffentlichen Hand (u.a. Ausrüstung der Blaulichtbehörden und der Bundeswehr) für ein nachhaltig günstiges Marktumfeld sorgen. Der hohe Anteil von Umsätzen aus dem öffentlichen Sektor reduziere die Konjunkturanfälligkeit des Geschäftsmodells.Mit einem 2019/20er KGV von 14,7 und zu erwartenden jährlichen Wachstumsraten von durchschnittlich 10,6% in den kommenden vier Jahren sei die CeoTronics-Aktie in den Augen der Analysten insbesondere im Vergleich zu Peers, die vom selben Makroumfeld profitieren würden (wie z.B. die schwedische INVISIO) günstig bewertet. Der Umsatzzuwachs werde sich überproportional im Ergebnis niederschlagen (EPS-Wachstum 19/20e bis 22/23e: 12%) und könnte eine Neubewertung der CeoTronics-Aktie durch den Kapitalmarkt auslösen.Die zu gleichen Teilen gewichtete DCF- und Peer Group-Analyse von BankM Research resultiere in einem Fairen Wert von EUR 4,68.Angesichts des aktuellen Kursniveaus lautet unsere Empfehlung für die CeoTronics-Aktie "kaufen", so Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, Aktienanalysten von BankM Research. (Analyse vom 10.02.2020)