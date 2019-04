Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (02.04.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analyst Carter Gould von der UBS:Aktienanalyst Carter Gould von der UBS bringt laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) zum Ausdruck.Institutional Shareholder Services and Glass Lewis hätten den Aktionären von Bristol-Myers Squibb eine Zustimmung zur geplanten Übernahme von Celgene Corp. empfohlen.Die UBS-Analysten sehen nun erheblich gestiegene Chancen, dass der Kauf von Celgene abgeschlossen werden könne. Mögliche kleine Störfeuer könnten sich noch aus kartellrechtlichen Fragen ergeben. Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich Revlimid dürften den Deal kaum gefährden, so die Einschätzung des Analysten Carter Gould.Die Aktienanalysten der UBS stufen in ihrer Celgene-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück, erhöhen aber das Kursziel von 94,00 auf 102,00 USD.