Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

87,67 Euro +0,06% (27.11.2017, 15:31)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

USD 104,54 +0,04% (27.11.2017, 15:44)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.

(27.11.2017/ac/a/n)

Boston (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse des Analysten Geoffrey Porges von Leerink Swann & Co.:Analyst Geoffrey Porges von Leerink Swann & Co. äußert im Hinblick auf die Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) laut einer Aktienanalyse weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Celgene Corp. habe in der letzten Zeit mit negativen Ankündigungen im Hinblick auf Studienreihen mit Revlimid beim Non-Hodgkin-Lymphom aufhorchen lassen.Die Analysten von Leerink Swann & Co. sprechen von einem etwas gebremsten Optimismus. Analyst Geoffrey Porges reduziert das Kursziel für die Celgene-Aktie von 156,00 auf 120,00 USD.Die Aktienanalysten von Leerink Swann & Co stufen in ihrer Celgene-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein.Xetra-Aktienkurs Celgene-Aktie:87,94 Euro +0,26% (27.11.2017, 15:19)