Tradegate Aktienkurs Celgene-Aktie:

84,60 Euro -0,12% (29.01.2018, 12:38)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

105,17 USD +0,75% (26.01.2018, 22:00)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (29.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analysten Geoff Meacham und Paul Choi von Barclays:Geoff Meacham und Paul Choi, Analysten von Barclays, halten in einer Aktienanalyse weiterhin an ihrem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) fest.Die Übernahme des auf die Krebstherapie spezialisierten Unternehmens JUNO Therapeutics sei langfristig positiv, werde das kuzfristige Wachstum von Celgene nicht beeinflussen, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Nach einem schwierigen Jahr 2017 würden sie gegenüber Celgene neutral bleiben. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Geoff Meacham und Paul Choi, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Celgene-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 105 USD bestätigt. (Analyse vom 25.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Celgene-Aktie:84,60 Euro -0,70% (29.01.2018, 12:08)