Tradegate-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

17,79 EUR -2,30% (01.03.2018, 13:09)



Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

17,79 EUR -6,12% (01.03.2018, 13:38)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (01.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Investmentanalyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Carrefour-Aktie (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF).Carrefour habe eine überraschend gute Entwicklung der Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2018 gezeigt. Der Umsatz sei auf vergleichbarer Basis zwar überschaubar um 0,7% gestiegen, aber auf der Ertragsseite und beim Cash Flow hätten sich erste positive Effekte aus der zu Jahresbeginn veröffentlichten Neuorganisation bemerkbar gemacht. Das bereinigte operative Ergebnis sei ohne Wechselkurseffekte um 6% auf 597 Mio. EUR gestiegen. Auch der Free Cash Flow sei um 418 Mio. EUR deutlich angestiegen.Einen wesentlichen Beitrag zur Ertragssteigerung hätten Kostensenkungen geliefert. Im ersten Halbjahr 2018 seien Kosteneinsparungen in Höhe von 520 Mio. EUR erzielt worden. Das Unternehmen sehe sich damit voll im Plan, das ausgegebene Ziel von Kostensenkungen in Höhe von 2 Mrd. EUR bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Zudem könnten die Kosteneinsparungen im zweiten Halbjahr noch an Dynamik zulegen, wenn ersten Effekte aus dem Stellenabbau am Hauptsitz in Frankreich, die Bilanzierung von 273 ehemaliger DIA-Geschäfte als Nicht-fortgeführtes Geschäft und der Transformationsplan in Belgien und Argentinien spürbar würden. Die Ziele für 2020 (Kostensenkung um 2 Mrd. EUR, Immobilienverkauf von 500 Mio. EUR, Capex von 2 Mrd. EUR) und für 2022 (5 Mrd. EUR E-Commerce-Umsatz mit Nahrungsmitteln, 5 Mrd. EUR Umsatz mit vegetarischen Produkten) seien bestätigt worden.Die positive Entwicklung des ersten Halbjahrs sei von den Anlegern mit einem deutlichen Kurssprung der Aktie quotiert worden. Auf der Basis seines aktualisierten DCF-Modells errechne der Analyst einen fairen Wert je Aktie von 16,80 EUR und sehe den Wert damit auf dem gegenwärtigen Kursniveau als fair bewertet an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carrefour-Aktie: