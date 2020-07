Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (17.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Carnival sehe gerade sprichwörtlich seine Felle davon schimmen. So habe die US-Gesundheitsbehörde CDC ihre "No Sail Order" am Donnerstag bis Ende September verlängert. Zunächst sei im März - mit viel "Corona-Optimismus" - noch vom 24. Juli als "Comeback-Termin" die Rede gewesen. Für den größten Kreuzfahrt-Anbieter der Welt sei diese staatliche Entscheidung eine Katastrophe. Gestern habe die Aktie schon annähernd zehn Prozent verloren. Und aktuell sehe es nach einer Fortsetzung der Talfahrt aus.Als Grund für die Verlängerung des "Berufsverbots" gebe die Behörde die beispiellose Art der Covid-19-Pandemie und das hohe Risiko von Virusausbrüchen auf Kreuzfahrten an. Laut CDC-Daten habe es zwischen März und Juli 2.973 Coronavirus- oder "coronavirus-ähnliche" Erkrankungen auf Kreuzfahrtschiffen mit insgesamt 34 Todesfällen gegeben. Die Branche sei dadurch schon früh in die Schlagzeilen geraten.Als weitere Krisen-Maßnahme sollten in den kommenden Monaten sechs Schiffe der insgesamt 104 verkauft werden. Für ein Kreuzfahrtschiff habe man bereits einen Abnehmer gefunden. Dieser Schritt sei wegen der Neubestellungen ohnehin geplant gewesen, so das Unternehmen, werde aber nun vorgezogen. Ursprünglich sollten von Mai bis Oktober dieses Jahres vier neue Schiffe erworben werden. Diese Schiffe sollten nun erst im Laufe des Jahres den Bestand erweitern. Laut Carnival habe die Corona-Pandemie die Fertigstellung verzögert - angesichts der mehr als angespannten Situation dürfte die Reederei derzeit "froh" sein, neue Schiffe erst so spät wie möglich zu erhalten.Anleger sollten deshalb besser nicht an Bord gehen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link