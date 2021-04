Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

21,355 EUR -4,39% (20.04.2021, 21:29)



NYSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

25,76 USD -4,20% (20.04.2021, 21:21)



ISIN Carnival-Aktie:

PA1436583006



WKN Carnival-Aktie:

120100



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

CVC1



NYSE-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (20.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrt-Anbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Carnival-Aktie habe in den vergangenen sieben Handelstagen rund 13 Prozent verloren. Auch heute stehe das Papier des weltgrößten Kreuzfahrt-Anbieters unter Druck. Grund dürften Verkäufe eines Insiders sein.So habe Aufsichtsratsmitglied Randall Weisenburger zwischen dem 14. und 16. April 2021 Carnival-Aktien im Wert von mehr als 17 Millionen Dollar verkauft. Nach dem Abschluss des Verkäufe besitze der Direktor nun immer noch 754.605 Aktien des Unternehmens im Wert von mehr als 20 Millionen, wie Marketbeat.com berichte.Die Carnival-Aktie verliere am Dienstag mehr als vier Prozent und notiere unter der charttechnisch wichtigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 26.32 Dollar verlaufe. Das charttechnische Bild würde sich damit, sofern der Kurs sich im späten Handel nicht erhole, eintrüben.Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, Stopp: 18,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link