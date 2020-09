Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (16.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Die vorläufigen Zahlen von Carnival für das dritte Quartal seien wie erwartet ausgefallen. Der Kreuzfahrt-Riese habe in den vergangenen drei Monaten (Juni, Juli, August) einen Verlust von knackigen 2,9 Milliarden Dollar verbucht."Bodenbildung und "Luft nach oben". So lässt sich die charttechnische Konstellation bei der Akte von Carnival seit Anfang August dieses Jahrs beschreiben. Die "Luft nach oben" könnte zunächst sogar bis rund 25 US-Dollar reichen. Dort verläuft aktuell die 200-Tage-Durchschnittslinie sowie das 61,8%-Fibonacci-Retracement. Die markttechnischen Indikatoren zeigen allerdings von einer zähen Aufwärtsbewegung. Sowohl Trendfolger (MACD) als auch Kurzfristindikatoren zeigen sich neutral. Ebenso der Ichimoku-Indikator. Allen ist allerdings gemein, dass sie aktuell keine Warnsignale bezüglich etwaiger größerer Kursturbulenzen aussenden", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Die monatliche Cash-Burn-Rate für das dritte Quartal habe bei 770 Millionen Dollar gelegen. Diese wolle Carnival bis Ende November auf 530 Millionen Dollar drücken. Angesichts der hohen Barreserven von rund 8,2 Milliarden Dollar per 31. August dürfte Carnival die Krise mit hoher Wahrscheinlichkeit überleben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: