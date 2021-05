Börsenplätze Carnival-Aktie:



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (21.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Positive Nachrichten für die Kreuzfahrt-Branche: Der weltgrößte Anbieter Carnival plane, Alaska-Kreuzfahrten im Juli aufzunehmen. Damit würde der nördlichste Bundesstaat der USA erstmal seit Beginn der Pandemie wieder auf dem Seewege angesteuert. Diese positive Nachricht stütze die Carnival-Aktie vorbörslich.Konkret: Das US-Unternehmen habe mitgeteilt, dass die Carnival-Marken Princess Cruises, Holland America Line und Carnival Cruise Line jeweils planen würden, in dieser Saison ein Schiff für die Hin- und Rückfahrt ab Seattle einzusetzen. Die Alaska-Kreuzfahrten stünden Gästen zur Verfügung, die ihre letzte Dosis eines zugelassenen Covid-19-Impfstoffs mindestens 14 Tage vor Beginn der Seereise erhalten hätten und einen Nachweis der Impfung vorlegen könnten. Und: "Die Impfungen der Crew werden in Übereinstimmung mit den CDC-Richtlinien durchgeführt", so Carnival.Die Ankündigung des Branchenprimus komme, nachdem das US-Repräsentantenhaus am Donnerstag einen Gesetzesentwurf verabschiedet habe, der es Kreuzfahrtschiffen erlaube, direkt vom Bundesstaat Washington nach Alaska zu segeln. Damit werde vorübergehend ein Teil des Seerechts außer Kraft gesetzt, der es Schiffen unter ausländischer Flagge verbiete, Passagiere zwischen zwei US-Häfen zu transportieren.Hintergrund: So hätten Schiffe, die unter ausländischer Flagge fahren würden - dazu würden auch Kreuzfahrtschiffe gehören - bisher nach US-Recht in einem ausländischen Hafen – in diesem Fall in Kanada - anlegen müssen. Kanada verbiete allerdings großen Kreuzfahrtschiffen das Befahren seiner Gewässer bis Ende Februar 2022.Das seien gute Nachrichten für Carnival. Überdies hätten sich die Aussichten dank der gut verlaufenden US-Kampagne für die Kreuzfahrt-Branche insgesamt aufgehellt."Der Aktionär" ist daher optimistisch, dass im Laufe des Sommers Kreuzfahrt-Schiffe ab allen wichtigen US-Häfen wieder auslaufen können. Carnival als Marktführer sollten dann signifikant profitieren. Investierte Anleger bleiben weiterhin an Deck und setzen auf höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link